Wie Bernhard Paul auf Umwegen seine Manege fand

Der Roncalli-Gründer Bernhard Paul erzählt im Gespräch mit der „Krone“ von Sachen, die bleiben, von prägenden Begegnungen und einem Leben, das mit einem Kindheitstraum in Bewegung geriet.
Der stilvolle Art-Déco-Wohnwagen hat ein Jahrhundert hinter sich, sein 79 Jahre alter Bewohner hat einen beharrlich verfolgten Traum. Kurz vor der Innsbrucker Jubiläumspremiere schwelgte Bernhard Paul für die „Tiroler Krone“ in seinen Erinnerungen. Ein Kinofilm mit Grock hatte einst im kleinen Bernhard den Wunsch geweckt, ein Clown zu werden. Sein Idol hat er nie persönlich erlebt, doch die Begegnung auf der Leinwand gab seinem Leben eine Richtung.
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