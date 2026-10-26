Trump-Team erwägt Minaj als Pressesprecherin

Rapperin Nicki Minaj ist bei einem Wahlkampfauftritt für US-Präsident Donald Trump aufgetreten – dieser schwärmte auf der Bühne für ihren Hintern. Trumps Kommunikationsdirektor kann sich die Künstlerin unterdessen als neue Presseprecherin des Weißen Hauses vorstellen.
In rund einer Woche finden die Kongresswahlen in den USA statt. Bei einem Wahlkampfauftritt in Michigan bekam Trump prominente Unterstützung: Rapperin Minaj durfte für den Auftritt in Michigan sogar mit dem Präsidenten in dem Regierungsflugzeug Air Force One reisen.
Trump entzückt von Minajs Hintern
Nachdem die Rapperin auf der Bühne für die Republikaner um Stimmen gekämpft hatte, kommentierte Trump wohlwollend ihr Äußeres. „Übrigens, ich habe mir vorhin einen verdammt schönen Hintern angesehen: den von Nicki Minaj“, erklärte Trump dem Publikum. „Den kann man kaum übersehen“, führte der Präsident aus.
„Steh auf. Den kann man kaum übersehen“, forderte Trump die Künstlerin anschließend auf – und Minaj kam dieser Bitte unter Applaus nach. Der Präsident erkläre anschließend, er hoffe, dass ihm die Rapperin seine Kommentare nicht übel nehme. „Aber wir lieben Nicki. Sie ist schon eine ganze Weile bei uns dabei“, so der Präsident.
Damit dürfte sie sich offenbar für einen Job im Weißen Haus qualifizieren: Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung erklärte zu einem Video (siehe oben) auf X, das die Künstlerin im Präsidentenflugzeug zeigt: Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses gefunden.“
Trump-Berater Alex Bruesewitz kann dieser Besetzung offenbar etwas abgewinnen. Er teilte Cheungs Posting und fragte seine Community: „Was halten wir von dieser Idee?“ Minaj kommentierte das mit zwei Emojis: Sie postete die amerikanische Flagge und das grinsende Gesicht mit Schweißtropfen under den Post.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.