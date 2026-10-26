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„Schöner Hintern“

Trump-Team erwägt Minaj als Pressesprecherin

Außenpolitik
26.10.2026 12:11
Küsschen für Nicki Minaj während des Wahlkampauftritts in Michigan
Küsschen für Nicki Minaj während des Wahlkampauftritts in Michigan(Bild: AFP/ALEX WONG)
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Von krone.at

Rapperin Nicki Minaj ist bei einem Wahlkampfauftritt für US-Präsident Donald Trump aufgetreten – dieser schwärmte auf der Bühne für ihren Hintern. Trumps Kommunikationsdirektor kann sich die Künstlerin unterdessen als neue Presseprecherin des Weißen Hauses vorstellen.

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In rund einer Woche finden die Kongresswahlen in den USA statt. Bei einem Wahlkampfauftritt in Michigan bekam Trump prominente Unterstützung: Rapperin Minaj durfte für den Auftritt in Michigan sogar mit dem Präsidenten in dem Regierungsflugzeug Air Force One reisen. 

Trump half der Rapperin für ihren Auftritt auf die Bühne.
Trump half der Rapperin für ihren Auftritt auf die Bühne.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Trump entzückt von Minajs Hintern
Nachdem die Rapperin auf der Bühne für die Republikaner um Stimmen gekämpft hatte, kommentierte Trump wohlwollend ihr Äußeres. „Übrigens, ich habe mir vorhin einen verdammt schönen Hintern angesehen: den von Nicki Minaj“, erklärte Trump dem Publikum. „Den kann man kaum übersehen“, führte der Präsident aus. 

„Steh auf. Den kann man kaum übersehen“, forderte Trump die Künstlerin anschließend auf – und Minaj kam dieser Bitte unter Applaus nach. Der Präsident erkläre anschließend, er hoffe, dass ihm die Rapperin seine Kommentare nicht übel nehme. „Aber wir lieben Nicki. Sie ist schon eine ganze Weile bei uns dabei“, so der Präsident.

Damit dürfte sie sich offenbar für einen Job im Weißen Haus qualifizieren: Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung erklärte zu einem Video (siehe oben) auf X, das die Künstlerin im Präsidentenflugzeug zeigt: Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses gefunden.“

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Trump-Berater Alex Bruesewitz kann dieser Besetzung offenbar etwas abgewinnen. Er teilte Cheungs Posting und fragte seine Community: „Was halten wir von dieser Idee?“ Minaj kommentierte das mit zwei Emojis: Sie postete die amerikanische Flagge und das grinsende Gesicht mit Schweißtropfen under den Post.

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