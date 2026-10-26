Trump-Team erwägt Minaj als Pressesprecherin

„Steh auf. Den kann man kaum übersehen“, forderte Trump die Künstlerin anschließend auf – und Minaj kam dieser Bitte unter Applaus nach. Der Präsident erkläre anschließend, er hoffe, dass ihm die Rapperin seine Kommentare nicht übel nehme. „Aber wir lieben Nicki. Sie ist schon eine ganze Weile bei uns dabei“, so der Präsident.