Alkolenker (21) kracht bei Flucht in Polizeiwagen

Eine Polizeistreife wurde in der Nacht auf Montag im Raum Villach auf ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Nachdem die Beamten den Lenker – ein 21-Jähriger – aufhalten konnten, wollte dieser flüchten und krachte dabei in das Polizeiauto.
Mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Villach Land in der Nacht auf Montag bei Villach gegen 00.30 Uhr mit einem Auto unterwegs. Eine Polizeistreife wurde auf ihn aufmerksam und konnte ihn nach längerer Nachfahrt anhalten.
Krachte in Polizeiauto
Als die Beamten wegen einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zum Fahrzeug gehen wollten, parkte der 21-Jährige plötzlich wieder aus. Dabei krachte er beim Rückwärtsfahren in das Polizeiauto. Der 21-Jährige schien alkoholisiert zu sein. Doch er verweigerte auch den Alkomattest. Er zeigte sich gegenüber den Polizisten extrem aggressiv, wollte weiterfahren und war aufgebracht. Es stellte sich heraus, dass er nicht einmal einen Führerschein hatte.
Schließlich blieb den Beamten nichts anderes übrig, als den 21-Jährigen festzunehmen und ins Polizeianhaltezentrum zu bringen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.