Alkolenker (21) kracht bei Flucht in Polizeiwagen

Krachte in Polizeiauto

Als die Beamten wegen einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zum Fahrzeug gehen wollten, parkte der 21-Jährige plötzlich wieder aus. Dabei krachte er beim Rückwärtsfahren in das Polizeiauto. Der 21-Jährige schien alkoholisiert zu sein. Doch er verweigerte auch den Alkomattest. Er zeigte sich gegenüber den Polizisten extrem aggressiv, wollte weiterfahren und war aufgebracht. Es stellte sich heraus, dass er nicht einmal einen Führerschein hatte.