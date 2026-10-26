Einbrecher scheiterte an Panzerglas bei Juwelier

Ein unbekannter Mann hatte am Montag gegen 3 Uhr früh versucht, in ein Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems einzubrechen. Doch es blieb bei dem Versuch, denn der Täter konnte mit seinem Notfallhammer die innere Panzerverglasung nicht durchbrechen. Er musste ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Einbrecher.