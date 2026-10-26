Einbrecher scheiterte an Panzerglas bei Juwelier

Ein unbekannter Mann hatte am Montag gegen 3 Uhr früh versucht, in ein Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems einzubrechen. Doch es blieb bei dem Versuch, denn der Täter konnte mit seinem Notfallhammer die innere Panzerverglasung nicht durchbrechen. Er musste ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Einbrecher.
Vermutlich mit einem Nothammer hatte ein Unbekannter mehrmals gegen die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts in Kirchdorf an der Krems geschlagen. Diese wurde dadurch schwer beschädigt.
Die innere Panzerverglasung konnte der Täter allerdings nicht überwinden. So blieb es beim Versuch und er flüchtete ohne Beute mit einem schwarzen E-Scooter.
Die sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Eine Auswertung der Bilder aus der Überwachungskamera ergab folgende Personsbeschreibung: vermutlich Jugendlicher, schlank, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube (mit der Aufschrift „A“), schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Der schwarze E-Scooter hatte zwei runde Rücklichter.
Die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4120 entgegen.
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