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Polizisten beschimpft

Teenie (17) versteckte Drogen unter seinen Füßen

Wien
26.10.2026 12:31
Der Jugendliche wollte die Füße nicht mehr heben und beschimpfte dabei die Beamten.
Der Jugendliche wollte die Füße nicht mehr heben und beschimpfte dabei die Beamten.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nicht gerade besonders klug hat sich ein 17-Jähriger am Sonntagvormittag bei der Polizei in Wien-Favoriten angestellt. Auf einer Polizeiinspektion wollte er mehrere Säckchen Marihuana verstecken, indem er sich einfach daraufstellte. Blöd nur, dass die Beamten alles mitbekamen. Als sie ihn aufforderten, die Füße zu heben, wurde der Jugendliche auch noch ausfällig.

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Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatten Beamte den Jugendlichen vor der Kirche am Keplerplatz mit einer kleinen Menge Marihuana angetroffen. Weil er sich nicht ausweisen konnte oder wollte, wurde er gebeten, auf die nächste Polizeiinspektion mitzukommen.

Säckchen mit Marihuana
Dort beutelte er weitere acht Säckchen mit Marihuana aus den Jackentaschen, ließ diese auf den Boden fallen und stellte sich mit seinen Füßen darauf. Doch das hatten auch die Beamten mitbekommen.

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Verdächtiger spuckte Beamte an
Sie forderten ihn auf, die Füße wegzunehmen. Er verweigerte das und begann die Uniformierten zu beschimpfen. Er sei ein Österreicher und lasse sich diese Behandlung nicht gefallen. Darüber hinaus spuckte er den Polizisten vor die Füße und beschimpfte sie. Nach mehreren Abmahnungen wurde er vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt.

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