Teenie (17) versteckte Drogen unter seinen Füßen

Nicht gerade besonders klug hat sich ein 17-Jähriger am Sonntagvormittag bei der Polizei in Wien-Favoriten angestellt. Auf einer Polizeiinspektion wollte er mehrere Säckchen Marihuana verstecken, indem er sich einfach daraufstellte. Blöd nur, dass die Beamten alles mitbekamen. Als sie ihn aufforderten, die Füße zu heben, wurde der Jugendliche auch noch ausfällig.