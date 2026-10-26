Teenie (17) versteckte Drogen unter seinen Füßen

Nicht gerade besonders klug hat sich ein 17-Jähriger am Sonntagvormittag bei der Polizei in Wien-Favoriten angestellt. Auf einer Polizeiinspektion wollte er mehrere Säckchen Marihuana verstecken, indem er sich einfach daraufstellte. Blöd nur, dass die Beamten alles mitbekamen. Als sie ihn aufforderten, die Füße zu heben, wurde der Jugendliche auch noch ausfällig.
Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatten Beamte den Jugendlichen vor der Kirche am Keplerplatz mit einer kleinen Menge Marihuana angetroffen. Weil er sich nicht ausweisen konnte oder wollte, wurde er gebeten, auf die nächste Polizeiinspektion mitzukommen.
Säckchen mit Marihuana
Dort beutelte er weitere acht Säckchen mit Marihuana aus den Jackentaschen, ließ diese auf den Boden fallen und stellte sich mit seinen Füßen darauf. Doch das hatten auch die Beamten mitbekommen.
Verdächtiger spuckte Beamte an
Sie forderten ihn auf, die Füße wegzunehmen. Er verweigerte das und begann die Uniformierten zu beschimpfen. Er sei ein Österreicher und lasse sich diese Behandlung nicht gefallen. Darüber hinaus spuckte er den Polizisten vor die Füße und beschimpfte sie. Nach mehreren Abmahnungen wurde er vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.