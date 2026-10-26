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Kärntens einzige Chance: auf unsere Stärken setzen

Kärnten
26.10.2026 08:00
Mit Infineon hat ein globaler Player seinen Sitz in Kärnten.
Mit Infineon hat ein globaler Player seinen Sitz in Kärnten.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Wer im globalen Wettbewerb bestehen will, sollte fokussierter handeln. Das gilt gerade für kleinere Regionen wie Kärnten, für die Demographie und Fachkräftemangel besonders große Herausforderungen darstellen. 

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Rund eine Milliarde Euro fließen jedes Jahr in Kärnten in die Forschung – kein Euro zu viel, wenn man nicht immer globalen Entwicklungen hinterherlaufen will. Dass davon aber mehr als 70 Prozent von einem einzigen privaten Unternehmen – dem Halbleiter-Weltkonzern Infineon – kommen, zeigt, wie wichtig die richtige Standortpolitik ist. Ohne die passenden Rahmenbedingungen hätte der Chip-Produzent sich vielleicht woanders niedergelassen.

Daher ist die Fokussierung auf die eigenen Stärken, auf wenige Spezialbereiche, wohl der einzige Weg für Regionen wie Kärnten, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Denn wenn man alles können, überall vorn mitspielen will, läuft man schnell Gefahr, dass Finanzen und Ressourcen zu dünn gestreut sind – besonders mit Blick auf die demographische Entwicklung und den Fachkräftemangel.

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Eine dieser Stärken kann der neu entstandene Wirtschaftsraum mit der Steiermark sein, deren Unternehmen und Forschungseinrichtungen ebenfalls in der Mikroelektronik über viel Kompetenz verfügen. Da wirkt der Streit zwischen Bund und Ländern über die Frage, wer nun für eine gemeinsame Lösung der „Ticket-Frage“ zahlen soll, etwas kurzsichtig.

Denn solche einmaligen Chancen, wie die Koralmbahn, müssen erst einmal genutzt werden – auch damit die Vision des alpinen „Silicon Valley“ weiter Form annimmt. Und vielleicht findet dann auch das nächste Infineon den Weg ins schöne Kärnten und erobert aus dem Land der Berge und Seen heraus die globalen Märkte ...

„Die Stimme Kärntens“
Was denken Sie über unser Land?

In den kommenden zwei Jahren stehen auf Gemeinde- und Landesebene Wahlen an. Aber auch abseits demokratischer Prozesse sollte die Meinung der Kärntnerinnen und Kärntner wieder mehr Gewicht bekommen.

Unsere Umfrage soll eine Basis dafür sein, dass auch wir besser verstehen, was Sie, liebe Leserinnen und Leser, bewegt. Denn nur dann können wir die richtigen Fragen stellen und die Probleme benennen. So wie bei einem gemeinsamen Koralm-Ticket ...

Loggen Sie sich auf krone.at ein bzw. erstellen Sie ein Konto auf krone.at – wie das geht, erfahren Sie hier. Beantworten Sie anschließend die Fragen (siehe unten) – es gibt keine falschen Antworten! Die Teilnahme dauert maximal vier Minuten.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei digitale Jahresvignetten für Pkw – darin eingeschlossen sind natürlich auch jene Userinnen und User, die bereits in den vergangenen Wochen unsere Umfrage „Die Stimme Kärntens“ ausgefüllt haben. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis inkl. 1. November 2026 möglich. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Antworten bleiben anonym!
Keine Sorge: Was Sie antworten, ist nicht nachvollziehbar – Ihre Anonymität bleibt jedenfalls gewahrt. Die Anmeldepflicht auf krone.at ist eine wichtige technische Beschränkung: So verhindern wir gezielte Beeinflussung – zum Beispiel, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen.

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung bei www.krone.at haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.

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