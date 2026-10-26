Kärntens einzige Chance: auf unsere Stärken setzen

Daher ist die Fokussierung auf die eigenen Stärken, auf wenige Spezialbereiche, wohl der einzige Weg für Regionen wie Kärnten, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Denn wenn man alles können, überall vorn mitspielen will, läuft man schnell Gefahr, dass Finanzen und Ressourcen zu dünn gestreut sind – besonders mit Blick auf die demographische Entwicklung und den Fachkräftemangel.