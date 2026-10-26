Kraus startet erfolgreich ins Guangzhou-Turnier

Nächste Gegnerin ist die Gewinnerin der Partie zwischen Carol Young Suh Lee (USA) und Paula Badosa (ESP-5). Bei dem mit 283.347 Dollar dotierten Hartplatzevent ist die 18-jährige Lilli Tagger als Nummer vier gesetzt, sie bekommt es Dienstag mit der 46-jährigen Venus Williams zu tun (4. Partie nach 04.00 Uhr MEZ).