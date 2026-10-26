Wiener Firma revolutioniert Laden von Elektroautos

Selbst italienische Supersportwagen fahren nun vollelektrisch. Die Ferrari-Homepage des neuen Modells Luce macht klar: Für die Verbindung des Hochvolt-Akkus mit den vier Motoren des Allradantriebs sorgen High-Tech-Kabel des Wiener Spezialisten GG-Group Gebauer & Griller (GG). Sie vertragen Höchstleistung und sind auch noch 40 Prozent leichter als üblich.