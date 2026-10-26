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Dieses süße Geschenk machte Hamilton Kids von Kim

Society International
26.10.2026 11:48
Kim Kardashian und Lewis Hamilton sind seit einigen Monaten liiert. Jetzt plauderte der ...
Kim Kardashian und Lewis Hamilton sind seit einigen Monaten liiert. Jetzt plauderte der Formel-1-Star aus, dass er gerne Zeit mit den Kindern der Realty-TV-Beauty verbringt.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

Lewis Hamilton hat in einem Interview darüber gesprochen, was ihm abseits der Rennstrecke viel Freude bereitet. „Die Kinder meiner Freundin, ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen“, sagte der 41-Jährige in einem Clip, der auf dem Formel-1-Account bei TikTok geteilt wurde. 

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Hamilton verriet dann auch noch ein süßes Geheimnis: Den vier Kids seiner Liebsten habe er nämlich ein besonderes Geschenk gemacht: „Ich habe ihnen dieses Jahr einen Hund gekauft, der kleine ,Halo‘ ist ein neues Mitglied dieser Familie.“

In dieser Instagram-Bildergalerie zeigte Lewis Hamilton den kleinen „Halo“ zu ersten Mal her. Der Welpe ist auf dem dritten Schnappschuss zu sehen:

Den Namen seiner Freundin nannte Hamilton übrigens nicht. Dass er mit Kim Kardashian liiert ist, ist aber längst ein offenes Geheimnis. Nicht zuletzt deshalb, weil sowohl Hamilton als auch Kardashian in den letzten Monaten immer wieder Pärchen-Fotos auf Instagram veröffentlicht hatten.

Glücklich – aber schweigsam
Dennoch sind persönliche Kommentare der beiden über ihre Beziehung eher eine Seltenheit. Kardashian wurde etwa von „The Times“ gefragt, ob sie über ihre Liebe sprechen wollte und sagte lediglich: „Bei allem Respekt – ich würde es wohl lieber lassen.“ 

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Kardashian war fast sieben Jahre lang mit Rapper Kanye West – auch als Ye bekannt – verheiratet. 2021 reichte sie dann die Scheidung ein. Nach dem Ehe-Aus bandelte sie kurz mit dem Comedian Pete Davidson an.

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