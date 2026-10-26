„Das war eine reife, eine männliche Leistung“

Salzburger Siege in den Top-Duellen

Überzeugend agierten die Salzburger in Linz großteils auch defensiv und zeigten sich einmal mehr in einem Spitzenspiel von der besseren Seite. Sie haben in dieser Saison bisher alle Duelle mit den drei anderen Spitzenteams Rapid (5:1), Sturm (3:0) und LASK (3:1) klar gewonnen. „Wir haben drei Siege gegen die Top-Teams, aber drei Unentschieden, das ist zu viel. In den drei Spielen (gegen die Großen) waren wir effektiv vor dem Tor und eiskalt, in den anderen Spielen haben wir diese Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen“, meinte Trainer Danny Röhl, der seinem Team sonst viel Lob aussprach. „Nach dem 0:1 war ich beeindruckt von meiner Mannschaft, wie sie sich von Minute zu Minute reingespielt und reingearbeitet hat. In der zweiten Halbzeit haben wir uns in einen Flow reingespielt. Das gibt uns viel Selbstvertrauen auf den Weg. Wir wachsen zusammen“, erklärte er.