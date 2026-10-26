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Schock für Lenker

Lauter Knall, dann ging Pkw auf A12 in Flammen auf

Tirol
26.10.2026 10:37
Das Auto brannte lichterloh.
Das Auto brannte lichterloh.(Bild: Krone-Collage/FF Silz)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatische Szenen Sonntagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland: Ein Pkw-Lenker, der in Richtung Arlberg unterwegs war, hörte plötzlich einen lauten Knall – kurze Zeit später stand sein Wagen in Vollbrand. Der Fahrer hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

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Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Fahrzeugbrand auf der A12 Inntalautobahn bei Haiming (Bezirk Imst) alarmiert. Der Lenker, der in Richtung Westen unterwegs war, hatte laut eigenen Angaben plötzlich einen lauten Knall gehört. „Er blieb daraufhin stehen. Nachdem er ausgestiegen war, fing der Pkw an zu brennen“, berichtete die Exekutive.

Auto komplett ausgebrannt
Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, stand der Pkw bereits auf dem äußersten rechten Fahrstreifen der dort dreispurigen Autobahn und befand sich in Vollbrand. Die Beamten sicherten daraufhin den betroffenen Bereich bis zum Eintreffen der Feuerwehr ab.

Lenker kam mit Schrecken davon
Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde das ausgebrannte Fahrzeug abgeschleppt. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Ein technischer Defekt dürfte zum Brand geführt haben. Ermittlungen laufen.

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