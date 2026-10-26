Lauter Knall, dann ging Pkw auf A12 in Flammen auf

Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Fahrzeugbrand auf der A12 Inntalautobahn bei Haiming (Bezirk Imst) alarmiert. Der Lenker, der in Richtung Westen unterwegs war, hatte laut eigenen Angaben plötzlich einen lauten Knall gehört. „Er blieb daraufhin stehen. Nachdem er ausgestiegen war, fing der Pkw an zu brennen“, berichtete die Exekutive.