Zwei Tennis-Virtuosen in der Wiener Staatsoper!

Staatsoperndirektor Bogdan Roscic führte die Topstars der diesjährigen Erste Bank Open Alexander Zverev und Carlos Alcaraz durch das Haus am Ring und gab den beiden Tennisassen dabei auch einen historischen Einblick. Zverev und Alcaraz ließen ihre Blicke immer wieder durch das imposante Gebäude schweifen. Nach einem Fototermin auf der Bühne ging es über die Feststiege, auf der das Duo ebenfalls für einen Ballwechsel halt machte, auch noch in den Teesalon und die Mittelloge.