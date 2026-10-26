Zwei Tennis-Virtuosen in der Wiener Staatsoper!

In den größten Tennisarenen dieser Welt spielen sie die erste Geige, am gestrigen Sonntagnachmittag traten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz in Begleitung von Turnierdirektor Herwig Straka in der Wiener Staatsoper auf und spielten sich bei einer Führung durch das Haus am Ring sowohl auf der Bühne als auch auf der Feststiege einige Bälle zu.
Staatsoperndirektor Bogdan Roscic führte die Topstars der diesjährigen Erste Bank Open Alexander Zverev und Carlos Alcaraz durch das Haus am Ring und gab den beiden Tennisassen dabei auch einen historischen Einblick. Zverev und Alcaraz ließen ihre Blicke immer wieder durch das imposante Gebäude schweifen. Nach einem Fototermin auf der Bühne ging es über die Feststiege, auf der das Duo ebenfalls für einen Ballwechsel halt machte, auch noch in den Teesalon und die Mittelloge.
„Es ist immer wieder imposant, berühmte Opernhäuser zu besuchen, von denen ich nun schon einige gesehen habe“, sagte Zverev.
„Wirklich aufregend“
„Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort und sehr beeindruckend. Ich war zuvor noch nie in einem Opernhaus, daher ist es für mich wirklich aufregend, das alles zu sehen und hier sein zu dürfen. Es ist großartig, mehr über diesen historischen Ort zu erfahren und ihn von innen zu sehen“, zeigte sich auch Alcaraz begeistert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.