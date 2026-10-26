51-Jähriger wurde mit spitzem Gegenstand bedroht

Opfer konnte flüchten

Doch der 51-Jährige reagierte schnell und konnte flüchten. Das gelang ihm, weil der Täter durch einen mutmaßlichen Bekannten abgelenkt wurde. Der 51-Jährige verständigte die Polizei. Diese begann sofort nach dem Täter zu suchen und konnte ihn auch bald finden. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Die Ermittlungen laufen.