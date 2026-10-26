51-Jähriger wurde mit spitzem Gegenstand bedroht

Unfassbare Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag (14.35 Uhr) im Stadtgebiet von Klagenfurt ab. Ein 51-Jähriger wurde auf offener Straße mit einem messerähnlichem Gegenstand bedroht. Der Täter forderte Geld.
Der 51-Jährige war gerade in Klagenfurt unterwegs, als auf ihn plötzlich ein Unbekannter mit bösen Absichten zukam. Denn in seiner Hand hatte er einen spitzen Gegenstand und drohte dem Mann mit Gewalt. Er forderte einen geringen Geldbetrag.
Opfer konnte flüchten
Doch der 51-Jährige reagierte schnell und konnte flüchten. Das gelang ihm, weil der Täter durch einen mutmaßlichen Bekannten abgelenkt wurde. Der 51-Jährige verständigte die Polizei. Diese begann sofort nach dem Täter zu suchen und konnte ihn auch bald finden. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Die Ermittlungen laufen.
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