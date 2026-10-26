Webcam späht auf Mark Mateschitz‘ privaten Hangar

Auch Helikopter haben es dem Dosen-Milliardär angetan. Des Öfteren schraubt er höchstpersönlich an den Fluggeräten vor dem Hangar herum. Auch dabei konnte man den 34-Jährigen schon via Webcam beobachten. Köpfe der abgebildeten Personen werden auf den Bildern der Kamera zwar verpixelt. Klammheimlich schnell einmal auf seine Fidschi-Privatinsel abzudüsen, ist für Mateschitz angesichts der Fotobeweise aber wohl dennoch kaum möglich.