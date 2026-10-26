Webcam späht auf Mark Mateschitz‘ privaten Hangar

Die Kamera einer Webcam zeichnet für alle Öffentlichkeit ersichtlich auf, wann Milliardär Mark Mateschitz zu privaten Reisen aufbricht, an seinen Helis schraubt oder mit dem Auto vorfährt. Im Minutentakt sendet sie aktuelle Fotos, die im Internet offen abrufbar sind.
Während andere Milliardäre ihre Privatsphäre schätzen, lässt sich Red-Bull-Spross Mark Mateschitz wohl gerne auf Schritt und Tritt beobachten. Eine Webcam, die mit direktem Blick auf Mateschitz‘ auch privat genutzten Hangar am Salzburger Flughafen gerichtet ist, liefert nämlich minütlich aktuelle Bilder vom bunten Treiben auf dem Rollfeld.
Und da gibt es einiges zu sehen: Neben den Maschinen, die zum Großteil zu Mateschitz’ Flying Bulls gehören und teilweise schon von Papa Didi Mateschitz angekauft wurden, lassen sich auch Blicke auf die privat genutzten Flieger der Familie erhaschen.
So taucht auf den Bildern regelmäßig der gemeinsame Privatjet von Mark Mateschitz und Viktoria Swarovski auf. Zu erspähen ist er ganz einfach anhand seiner Kennung „LVM“, die für „Lovebird Victoria Mark“ stehen soll.
Auch Helikopter haben es dem Dosen-Milliardär angetan. Des Öfteren schraubt er höchstpersönlich an den Fluggeräten vor dem Hangar herum. Auch dabei konnte man den 34-Jährigen schon via Webcam beobachten. Köpfe der abgebildeten Personen werden auf den Bildern der Kamera zwar verpixelt. Klammheimlich schnell einmal auf seine Fidschi-Privatinsel abzudüsen, ist für Mateschitz angesichts der Fotobeweise aber wohl dennoch kaum möglich.
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