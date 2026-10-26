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Vier Todesfälle

Legionellen-Ausbruch: Das droht Verursacher

Oberösterreich
26.10.2026 07:00
Mithilfe von mikrobakteriellen Schnelltests können im Labor Legionellen rasch identifiziert ...
Mithilfe von mikrobakteriellen Schnelltests können im Labor Legionellen rasch identifiziert werden.(Bild: FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Wird der Auslöser der Linzer Krankheitsfälle identifiziert, darf der Fall aufgrund von mehr als zwei Todesopfern nicht am Bezirks-, sondern muss am Landesgericht verhandelt werden. Laut aktuellem Stand geht man von 36 Erkrankten und vier Todesfällen aus. Die Suche nach dem Infektionsherd dauert an.

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Im Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) hatten sich diese Woche drei Männer wegen eines Legionellenausbruchs im Winter 2024/25 im Großraum Bregenz verantworten müssen. Mehr als 40 Menschen waren teils lebensgefährlich erkrankt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Trio fahrlässige Gemeingefährdung vor.

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