Legionellen-Ausbruch: Das droht Verursacher

Wird der Auslöser der Linzer Krankheitsfälle identifiziert, darf der Fall aufgrund von mehr als zwei Todesopfern nicht am Bezirks-, sondern muss am Landesgericht verhandelt werden. Laut aktuellem Stand geht man von 36 Erkrankten und vier Todesfällen aus. Die Suche nach dem Infektionsherd dauert an.