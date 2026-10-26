Wiener (45) drohte Familie umzubringen

Ein Familienstreit ist am Sonntagnachmittag in Wien-Margareten eskaliert. Ein 45-Jähriger soll seine Angehörigen mit dem Umbringen bedroht haben. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem 16-jährigen Sohn. Die Polizei schritt ein.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16.35 Uhr in der gemeinsamen Wohnung der Familie. Alarmierte Polizisten nahmen den 45-jährigen Österreicher vorläufig fest. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Verdächtiger soll sich an nichts erinnern können
Wie sich herausstellte, soll der Mann vor dem Vorfall größere Mengen Alkohol konsumiert haben. Bei seiner Einvernahme gab er an, sich an nichts erinnern zu können.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 45-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.
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