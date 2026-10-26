Südtiroler Plancker wird neuer FIS-Renndirektor!

Raimund Plancker übernimmt mit 1. November die Funktion des FIS-Renndirektors für die Männer im alpinen Ski-Weltcup. Der Südtiroler folgt auf Markus Waldner, der Anfang Oktober nach zwölf Jahren seinen Rücktritt angekündigt hatte. Plancker war seit 2022 als stellvertretender Renndirektor für die Speed-Disziplinen tätig. Sein erster Einsatz in neuer Funktion ist der Slalom von Levi am 15. November, wie der internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS am Montag mitteilte.