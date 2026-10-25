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Lärchenpech als Glück

„Gliagatziagn“: Geduld und überliefertes Wissen

Kärnten
25.10.2026 16:01
Lärchenharz, Lärchenpech, Gliagat: Seit jeher in der Volksmedizin bekannt.
Lärchenharz, Lärchenpech, Gliagat: Seit jeher in der Volksmedizin bekannt.(Bild: Forum Tiffen TEM)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Wissen aus der alten Volksmedizin wird wieder entdeckt, auch das „Gliagat“, das Lärchenpech. Wie man es gewinnt, wie man es anwendet, was es bewirken kann.

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Jedem ist TCM ein Begriff: Traditionelle Chinesische Medizin wie Akupunktur oder Tees, doch immer mehr Leute besinnen sich auf TEM, die Traditionelle Europäische Medizin, das Wissen um heilende und Symptome lindernde Anwendungen, das in unseren Breiten über Jahrhunderte weitergegeben wurde.

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