Kompany? „Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag“

Kompany hatte zuletzt mit einem heftigen Virusinfekt zu kämpfen. Beim 6:1 gegen Leipzig musste er sich zwischenzeitlich in der Trainerkabine hinlegen und fehlte danach bei Training und Pressekonferenz. Beim 2:2 gegen Arsenal am Mittwoch stand er dennoch wieder an der Seitenlinie. Anschließend gestand er: „Als Trainer will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört.“