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Kompany? „Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag“

Deutsche Bundesliga
26.10.2026 11:37
Bayern-Coach Vincent Kompany
Bayern-Coach Vincent Kompany(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Zusammenbruch von Bayern-Trainer Vincent Kompany rücken brisante Aussagen seines Vaters Pierre in den Fokus. „Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag, seine Kinder sieht er an normalen Tagen sehr wenig.“ 

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Kompany hatte zuletzt mit einem heftigen Virusinfekt zu kämpfen. Beim 6:1 gegen Leipzig musste er sich zwischenzeitlich in der Trainerkabine hinlegen und fehlte danach bei Training und Pressekonferenz. Beim 2:2 gegen Arsenal am Mittwoch stand er dennoch wieder an der Seitenlinie. Anschließend gestand er: „Als Trainer will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört.“

„Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag“
Schon im April 2025 hatte Vater Pierre Kompany in Brüssel über den Ehrgeiz seines Sohnes gesprochen: „Er war als Spieler schon diszipliniert, aber jetzt als Trainer ist er noch härter. Er hat einen Tagesablauf, der kaum eine Pause zulässt. Morgens früh ist er bereits im Trainingszentrum, abends verlässt er es als Letzter. Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag, seine Kinder sieht er an normalen Tagen sehr wenig.“

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Diese Einstellung wurde Vincent bereits als Kind vermittelt. Seine Eltern bereiteten ihn und seine Geschwister darauf vor, in Belgien mit Rassismus und Widerständen konfrontiert zu werden. „Wir haben unseren Kindern beigebracht: Reagiere nicht mit Wut, sondern mit Leistung“, erklärte Pierre.

Auch Kompanys 2007 verstorbene Mutter Jocelyne prägte ihn entscheidend: „Ihre mittlerweile verstorbene Mutter war sehr wichtig. Sie sagte ihnen ab dem Zeitpunkt, wo sie sprechen konnten, ganz klar: ,Ihr müsst sehr viel härter arbeiten als andere, um erfolgreich zu sein!‘“

Vincent Kompany (re.) und sein Vater Pierre
Vincent Kompany (re.) und sein Vater Pierre(Bild: GEPA, AFP PHOTO / BELGA - BRUNO FAHY BRUNO FAHY, APA/AFP/Ben STANSALL)

Ein Grundsatz, den Kompany offenbar bis heute lebt. Während er seinen Spielern viel abverlangt, scheint er sich selbst aber weniger zu schonen. Nach seinem Zusammenbruch steht für Bayerns Arbeitstier nun allerdings die eigene Gesundheit im Vordergrund.

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