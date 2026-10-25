„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“

Wenn Sie also heute unseren Nationalfeiertag und Ihren freien Tag genießen, dann denken Sie bitte einen kurzen Moment daran, wofür dieser Tag steht. Für die Freiheit, selbst zu entscheiden. Aber auch für die Verantwortung, mit dieser Freiheit sorgsam umzugehen. Für das Versprechen: „Nie wieder.“ Und für eine einfache Erkenntnis, die unser Land stark gemacht hat und die uns auch in Zukunft stark machen wird: Miteinander geht es besser. Immer.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nationalfeiertag!

Alexander Van der Bellen