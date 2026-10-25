Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Van der Bellen

„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“

Innenpolitik
25.10.2026 20:00
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen, „uns zu ...
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen, „uns zu spalten, uns auseinanderzubringen, uns zu verunsichern und uns dazu zu bringen, einander nicht mehr zu vertrauen“.(Bild: APA/PETER LECHNER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt anlässlich des Nationalfeiertags in seinem Brief an die „Krone“ vor Versuchen, „uns zu spalten, uns auseinanderzubringen, uns zu verunsichern und uns dazu zu bringen, einander nicht mehr zu vertrauen“. Der Staatschef betont die enorme Kraft des Kompromisses und sagt: „Miteinander geht es besser.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der komplette Brief des Bundespräsidenten im Wortlaut:

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nationalfeiertag! Darf ich Ihnen heute eine einfache Frage stellen? Was feiern wir eigentlich am 26. Oktober?

Ich weiß schon: Viele haben frei. Die Kinder haben schulfrei. Auf dem Heldenplatz stehen Hubschrauber und Panzer. Die Hofburg, das Parlament, das Bundeskanzleramt und die Ministerien öffnen ihre Türen. Das ist gut so. Und ich freue mich über jeden Besuch.

Aber hinter diesen Ritualen steckt mehr. Wenn wir vergessen, warum es sie gibt, werden sie zur bloßen Kulisse. Dann bleibt nur noch ein freier Tag. Und keiner weiß mehr so genau, wofür eigentlich. Erinnern wir uns also: Im Mai 1955 wurde der Staatsvertrag unterzeichnet. Die Zusage, neutral zu sein, war Teil dieser Vereinbarung. Bis zum 25. Oktober mussten die letzten fremden Soldaten unser Land verlassen haben. Und am Tag danach, am 26. Oktober, beschloss der Nationalrat das Neutralitätsgesetz. Das ist der Kern dieses Tages: Österreich konnte wieder selbst über sich entscheiden. Unabhängig von den Besatzungsmächten.

Dieser Tag der Freiheit und Selbstbestimmung steht am Ende eines sehr dunklen Weges. Davor war der Hass. Es begann mit dem Verspotten und Entmenschlichen von Nachbarn. Mit Denunziation und Erniedrigung. Daraus wurden Gewalt und Krieg. Und schließlich der Holocaust, das Menschheitsverbrechen schlechthin, an dem auch viele Österreicher mitschuldig waren. In dieser dunklen Zeit begegneten einander in den Lagern aber auch Menschen, die sich zuvor erbittert bekämpft hatten. Auf der Lagerstraße, so wird erzählt, schworen sie einander: Nie wieder. Nie wieder gegeneinander.

Lesen Sie auch:
Wie gut kennen Sie unser Land? Jetzt mitraten und mit der Community teilen!
Zum Nationalfeiertag
Mitmachen beim großen „Krone“-Österreich-Quiz!
25.10.2026

Und sie entdeckten etwas, das später zum Erfolgsrezept der Zweiten Republik werden sollte: den Kompromiss. Miteinander reden. Einander zuhören. Gemeinsam Lösungen suchen. Auch wenn es mühsam ist. Gerade dann.

Leicht war es trotzdem nicht. Zehn Jahre Besatzung. Danach Jahrzehnte am Eisernen Vorhang, an der Grenze zwischen zwei Welten. Und doch wurde aus einem zerstörten, armen Land eines der sichersten und lebenswertesten Länder der Welt. Nicht, weil immer alle einer Meinung waren. Sondern, weil man trotz unterschiedlicher Meinungen immer wieder zueinandergefunden hat.

Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Warum erzähle ich Ihnen das heute so ausführlich? Weil ich überzeugt bin, dass wir dieses Erfolgsrezept heute dringender brauchen denn je. Wir erleben Angriffe, die nicht mit Panzern kommen. Sie kommen über unsere Bildschirme und Handys. Durch gezielte Falschmeldungen. Durch Cyberangriffe auf Spitäler, Gemeinden und Unternehmen. Durch Versuche, unsere Wirtschaft kleinzureden und uns abhängig zu machen.

Die Absicht dahinter ist immer dieselbe: Uns zu spalten. Uns auseinanderzubringen. Uns zu verunsichern. Uns dazu bringen, einander nicht mehr zu vertrauen. Und das nicht nur aus einer Richtung.

Ich sage das ohne Panik. Aber mit großem Ernst. Unsere Neutralität ist ein hohes Gut. Aber sie ist kein Schutzschild, hinter dem wir uns verstecken können. Wir brauchen ein verteidigungsbereites Bundesheer. Eine widerstandsfähige Wirtschaft. Eine unabhängige Energieversorgung. Und verlässliche Partner in Europa. Aber vor allem brauchen wir einander.

Lesen Sie auch:
Am Nationalfeiertag wird die Neutralität Österreichs gefeiert. (Archivbild) 
Am 26. Oktober
Was feiert Österreich am Nationalfeiertag?
19.10.2026

Denn eine Gesellschaft, die zusammenhält, lässt sich nicht so leicht spalten. Das gilt für die Politik. Hier sollten wir wieder mehr miteinander reden statt übereinander. Das gilt für unsere Wirtschaft. Hier kommen wir nur gemeinsam weiter. Mit Mut statt mit Jammern. Das gilt für unsere Gemeinden. Für die Feuerwehr, für unsere Vereine und für die Nachbarschaft. Und es gilt zu Hause. Am Küchentisch. In unseren Familien.

Ich weiß schon: Kompromiss klingt nicht besonders aufregend. Ein bisserl nach halbe-halbe. Nach lauwarm. Aber unterschätzen Sie den Kompromiss nicht. Ein Kompromiss ist kein Zeichen von Schwäche. Er ist ein Zeichen von Stärke. Und der Beweis, dass man den anderen ernst nimmt. Er zeigt, dass wir verstanden haben: Schon morgen müssen wir wieder gemeinsam die nächsten Herausforderungen bewältigen. Wir Österreicherinnen und Österreicher können das. Wir haben es oft genug bewiesen.

Lesen Sie auch:
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
„Krone“-Kommentar
Österreich ist unser Land und unser Herz!
25.10.2026

Wenn Sie also heute unseren Nationalfeiertag und Ihren freien Tag genießen, dann denken Sie bitte einen kurzen Moment daran, wofür dieser Tag steht. Für die Freiheit, selbst zu entscheiden. Aber auch für die Verantwortung, mit dieser Freiheit sorgsam umzugehen. Für das Versprechen: „Nie wieder.“ Und für eine einfache Erkenntnis, die unser Land stark gemacht hat und die uns auch in Zukunft stark machen wird: Miteinander geht es besser. Immer.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nationalfeiertag!
Alexander Van der Bellen

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
25.10.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
112.096 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
98.375 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
95.262 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1067 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Innenpolitik
Van der Bellen
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
Bulgarien
Russlandfreundliche Jotowa gewinnt Präsidentenwahl
Obama verspottet Trump
„Als hätte Hussein Cheesecake Factory eröffnet“
„Vorausdenkend“
Erster Landeschef offen für die „Spritzer-Novelle“
„Echte Gefahr“
Netanyahu macht Wahlkampf mit Atompilz über Israel
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf