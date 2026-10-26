„Die Rutar-Erfolgsstory hat kein Ablaufdatum“

Zwei Generationen ziehen an einem Strang

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1961 zurück. Damals eröffnete der erste Rutar-Markt in Eberndorf. Vor 25 Jahren begann die Expansion nach Slowenien. Heute ist die Rutar Group mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro ein etablierter Anbieter im Möbelhandel. Die drei Kärntner Filialen befinden sich in Klagenfurt, Villach und St. Veit. „Der Head-Quarter ist weiter in Eberndorf.“