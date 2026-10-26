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17 Standorte

„Die Rutar-Erfolgsstory hat kein Ablaufdatum“

Kärnten
26.10.2026 10:00
Das ist der Rutar-Standort in Klagenfurt. Auf 35.000 Quadratmetern wird verkauft.
Das ist der Rutar-Standort in Klagenfurt. Auf 35.000 Quadratmetern wird verkauft.(Bild: Rutar)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Josef und Gregor Rutar halten den Möbelkonzern künftig vollständig in Familienbesitz. Mit 17 Standorten in Österreich, Slowenien und Italien setzt das Kärntner Unternehmen, das 100 Millionen Euro Umsatz macht und 700 Mitarbeiter hat, weiter auf Expansion und Kundennähe.

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Der Kärntner Möbelhändler Rutar stellt die Weichen für die Zukunft: Im Oktober haben Josef Rutar und sein Sohn Gregor die Eigentümergesellschaft zu 100 Prozent übernommen. Bislang waren auch Verwandte an der Gesellschaft beteiligt. Künftig hält Seniorchef Josef Rutar 75 Prozent, sein Sohn Gregor besitzt ein Viertel. „Wir sind ein Kärntner Unternehmen, haben in Österreich, Slowenien und Italien insgesamt 17 Standorte“, erzählt Josef Rutar.

Josef Rutar hat 75 Prozent des Konzerns, Sohn Gregor gehört ein Viertel.
Josef Rutar hat 75 Prozent des Konzerns, Sohn Gregor gehört ein Viertel.(Bild: Rutar)

Zwei Generationen ziehen an einem Strang
Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1961 zurück. Damals eröffnete der erste Rutar-Markt in Eberndorf. Vor 25 Jahren begann die Expansion nach Slowenien. Heute ist die Rutar Group mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro ein etablierter Anbieter im Möbelhandel. Die drei Kärntner Filialen befinden sich in Klagenfurt, Villach und St. Veit. „Der Head-Quarter ist weiter in Eberndorf.“

Seit 2020 leitet Josef Rutar gemeinsam mit seinem Sohn Gregor die Geschäfte der Gruppe. Der Seniorchef ist 72 Jahre alt, Gregor Rutar 40. Der Junior ist bereits seit 15 Jahren im Unternehmen tätig und soll die erfolgreiche Entwicklung in die nächste Generation tragen. „Unsere Erfolgsstory hat kein Ablaufdatum, wir haben die nächste Generation aufgebaut“, sagt Josef Rutar.

Kein Rückbau, sondern Expansion
„Gerade in der Möbelbranche ist viel von Schließung und Rückbau die Rede, bei uns gibt es das nicht. Wir haben mit 17 Filialen und 700 Mitarbeitern so eine Größe, dass wir uns am Markt bewegen können“, sagt der Seniorchef.

Das Unternehmen kennt den österreichischen Markt ebenso wie seine Nachbarmärkte in Slowenien und Italien. ,Wir sind näher beim Kunden, wissen genau, was der Kunde braucht. Unser Haus bietet Vollservice an, wir haben eine große Handlungsfähigkeit“, erklärt Josef Rutar.

Seniorchef Aufsichtsrat einer mächtigen europäischen Möbelgruppe
Zusätzliche Vorteil: Die Rutar Group gehört zu einer mächtigen Gruppe, der rund 150 europäische Möbelhändler angehören. Gemeinsam können sie ein Einkaufsvolumen von vier Milliarden Euro bündeln. Josef Rutar sitzt im Aufsichtsrat des Einkaufsverbands Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG.

Flächen an Unternehmen anderer Branchen zu vermieten, ist für die Gruppe kein neues Konzept. „Das machen wir seit Jahren“, sagt Josef Rutar. Dadurch werden die Standorte breiter aufgestellt. Die Rutar-Group setzt auf Expansion.“

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