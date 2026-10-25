Zwischen Kriegsgefahr, Kameradschaft und Heimweh

Während Österreich am 26. Oktober feiert, versehen unsere Soldatinnen und Soldaten fern ab der Heimat ihren Dienst. Im Libanon sind die Detonationen des Krieges zu spüren, in Bosnien stehen Patrouillen auf dem Programm und im Kosovo sorgen Sanitäter rund um die Uhr für ihr Team. Vier Kameraden erzählen, was ihnen besonders fehlt – und warum sie gerade jetzt stolz auf ihr Land sind!