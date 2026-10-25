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Soldaten im Einsatz

Zwischen Kriegsgefahr, Kameradschaft und Heimweh

Österreich
25.10.2026 17:26
Korporal Nico H. steht im EUFOR-Einsatz in Bosnien. Übungen und Patrouillen stehen an der ...
Korporal Nico H. steht im EUFOR-Einsatz in Bosnien. Übungen und Patrouillen stehen an der Tagesordnung.(Bild: Bundesheer)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Zwischen Kriegsgefahr, Kameradschaft und Heimweh: So erleben unsere Soldaten den Nationalfeiertag im Auslandseinsatz. Die „Krone“ hörte sich bei den Soldaten um und fragte nach, was die Verteidigungsministerin zum Thema Auslandseinsätze und Frieden zu sagen hat. 

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Während Österreich am 26. Oktober feiert, versehen unsere Soldatinnen und Soldaten fern ab der Heimat ihren Dienst. Im Libanon sind die Detonationen des Krieges zu spüren, in Bosnien stehen Patrouillen auf dem Programm und im Kosovo sorgen Sanitäter rund um die Uhr für ihr Team. Vier Kameraden erzählen, was ihnen besonders fehlt – und warum sie gerade jetzt stolz auf ihr Land sind!

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