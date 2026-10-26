Toronto erlitt in Minnesota erste Saisonniederlage

Für die Toronto Raptors hat es am Sonntag (Ortszeit) im dritten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) die erste Niederlage gesetzt. Die Kanadier mit dem Wiener Jakob Pöltl verloren bei den Minnesota Timberwolves 94:117. Der 31-jährige Center blieb ohne Punkte, er holte in 18:57 Minuten auf dem Parkett einen Rebound. Bester Werfer der Raptors war Ja‘Kobe Walter mit 22 Zählern. Topstar Kawhi Leonard fehlte angeschlagen.
Waren die Kanadier in den vorangegangenen beiden Saisonpartien nie in Rückstand geraten, lagen sie in Minneapolis nur beim Stand von 3:2 voran. Nach einem 47:55 zur Pause war Toronto im dritten Viertel mit 15:35 ohne Chance. „Wir hatten ohne Kawhi (Schwellung im linken Knie, Anm.) von Beginn an an beiden Enden Probleme, die Wolves haben hochprozentig getroffen“, ließ Pöltl wissen. Neben ihm blieb aus der Startformation der Raptors auch Scottie Barnes ohne Punkte. Keiner der zwölf Würfe des 25-Jährigen fand den Weg in den Korb, der heimische NBA-Pionier hatte lediglich zwei.
Titelverteidiger weiter sieglos, 52 Punkte von Doncic
Am Mittwoch und Freitag empfangen die Raptors jeweils Orlando Magic, wobei die zweite Partie auch zum NBA-Cup zählt. Der Gegner aus Florida reist mit einem 111:102 bei den New York Knicks im Gepäck an den Ontariosee. Der Titelverteidiger indes ist auch nach drei Partien im neuen Spieljahr sieglos. Nicht zu stoppen war Luka Doncic beim 132:123 der Los Angeles Lakers auswärts gegen Utah Jazz. Der Slowene erzielte 52 Punkte. Zudem holte er acht Rebounds und verteilte zehn Assists.
Für die Philadelphia 76ers setzte es mit 93:106 gegen die von Cade Cunningham mit 26 Zählern angeführten Detroit Pistons im vierten Saisonspiel die erste Niederlage. Tyrese Maxey hielt mit 29 Punkten dagegen. Für LeBron James standen 18 Zähler zu Buche. Die 76ers waren ohne die angeschlagenen Joel Embiid und VJ Edgecombe angetreten.
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