Toronto erlitt in Minnesota erste Saisonniederlage

Waren die Kanadier in den vorangegangenen beiden Saisonpartien nie in Rückstand geraten, lagen sie in Minneapolis nur beim Stand von 3:2 voran. Nach einem 47:55 zur Pause war Toronto im dritten Viertel mit 15:35 ohne Chance. „Wir hatten ohne Kawhi (Schwellung im linken Knie, Anm.) von Beginn an an beiden Enden Probleme, die Wolves haben hochprozentig getroffen“, ließ Pöltl wissen. Neben ihm blieb aus der Startformation der Raptors auch Scottie Barnes ohne Punkte. Keiner der zwölf Würfe des 25-Jährigen fand den Weg in den Korb, der heimische NBA-Pionier hatte lediglich zwei.