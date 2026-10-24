Marquez-Sieg in Australien, Handbruch bei Martin!

Die Motorrad-WM könnte am Samstag auf Phillip Island eine entscheidende Wende zugunsten von Marc Marquez genommen haben!
Der Titelverteidiger übernahm mit seinem Sieg im Sprintrennen der MotoGP in Australien die Führung, sein Rivale Jorge Martin stürzte nach einem packenden Duell mit seinem spanischen Landsmann und zog sich einen Handgelenksbruch zu. Der bisherige WM-Leader verpasst damit den Grand Prix am Sonntag (4 Uhr) und könnte auch länger ausfallen.
Martin, mit zwei Punkten Vorsprung ins Rennen gegangen, hatte den aus der Poleposition gestarteten Ducati-Star Marquez auf seiner Aprilia insgesamt dreimal kurz überholt, kam in der 8. von 13 Runden aber mit rund 180 km/h zu Sturz und schlitterte ins Kiesbett. Laut seinem Team hätten Röntgenaufnahmen einen Bruch der Speiche ergeben. Zudem bestehe der Verdacht auf eine Fraktur am unteren Ende der Elle. Erst weitere Untersuchungen würden eine genaue Diagnose liefern.
„Jorge Martin ist für nicht rennfit erklärt worden, nachdem er einen Bruch des rechten Handgelenks erlitten hat“, gab die MotoGP bekannt. Marquez kann seinen WM-Vorsprung von derzeit zehn Punkten auf seinen Rivalen im Hauptrennen damit weiter ausbauen. Martin scheint auch für den Grand Prix kommende Woche in Malaysia fraglich. Danach sind noch vier Rennwochenenden ausständig.
Marquez und Martin „am Limit“
Der Weltmeister von 2024 war im Phillip-Island-Sprint vom vierten Startplatz schon in der ersten Kurve auf Position 2 hinter Marquez vorgestoßen und hatte dem siebenfachen MotoGP-Champion daraufhin arg zugesetzt. „Es war ein Titelkampf, natürlich habe ich alles gegeben“, sagte Marquez. „Er war schneller als ich, aber ich habe versucht, mich bestmöglich zu verteidigen.“ Beide Piloten seien „am Limit gefahren“, meinte Marquez, der sich zuvor im Regen die Poleposition gesichert hatte. Die Saison sei aber noch lang. „Wir müssen ruhig bleiben und weitermachen.“
Hinter dem Weltmeister komplettierten dessen Bruder Alex Marquez vom Team Gresini und der Italiener Fabio Di Giannantonio von VR46 Racing auf trockener Strecke im Sprint ein reines Ducati-Podest. Marco Bezzecchi, für Aprilia zuletzt in Indonesien siegreich, wurde Vierter und liegt als WM-Dritter 50 Punkte hinter Marquez. Bester KTM-Pilot war Spielberg-Sieger Pedro Acosta als Fünfter.
Den Grand Prix verpasst mit Raul Fernandez neben Martin eine weitere Aprilia-Hoffnung. Der Vorjahressieger reist wegen der Entzündung eines vor zwei Wochen in Indonesien gebrochenen Fingers vorzeitig ab.
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