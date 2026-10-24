Marquez-Sieg in Australien, Handbruch bei Martin!

Marquez und Martin „am Limit“

Der Weltmeister von 2024 war im Phillip-Island-Sprint vom vierten Startplatz schon in der ersten Kurve auf Position 2 hinter Marquez vorgestoßen und hatte dem siebenfachen MotoGP-Champion daraufhin arg zugesetzt. „Es war ein Titelkampf, natürlich habe ich alles gegeben“, sagte Marquez. „Er war schneller als ich, aber ich habe versucht, mich bestmöglich zu verteidigen.“ Beide Piloten seien „am Limit gefahren“, meinte Marquez, der sich zuvor im Regen die Poleposition gesichert hatte. Die Saison sei aber noch lang. „Wir müssen ruhig bleiben und weitermachen.“