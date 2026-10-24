Zukunftsdepot ist ein „Eisbrecher“

Aha, aber wenn die Österreicher weiterhin eifrig nur aufs Sparbuch einzahlen, so erleiden sie einen Inflationsverlust von über sechs Milliarden im Jahr. Denn das gleiche Geld, in Wertpapieren veranlagt, hätte eben viel mehr gebracht. Der Durchschnittsertrag in den letzten 25 Jahren an der Wiener Börse mit Aktien liegt bei 9,92 Prozent p.a. Der deutsche DAX-Index ist z.B. in dieser Zeit nur um 5,81 Prozent mehr wert geworden.