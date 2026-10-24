„Gibt Beschlüsse, an die sich alle halten müssen“

„Die Verwendung des Steuergelds ist vertraglich geregelt“

Für den zuständigen blauen Landesrat Zauner gibt es bei der Causa keine zwei Meinungen. Bezüglich Gensbichlers Forderung, die Einsparungen in Saalbach halten zu wollen, hält der 55-Jährige fest: „Die Verwendung des Steuergelds ist vertraglich geregelt. Es gibt klare Vereinbarungen und Beschlüsse, an die sich alle Beteiligten halten müssen“, betont der FPÖ-Politiker. Am Ende gehe es um Landesgeld, Spielraum gebe es da keinen. So sehe es übrigens auch der Rechnungshof.