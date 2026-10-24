Darum kostet dieses Klo 1,4 (!) Millionen Euro!

„Wir bauen für Ihr dringendes Bedürfnis“ steht in großen Lettern auf dem Bauzaun. Dahinter sind die Arbeiter fleißig am Werken. Die öffentliche Toilette, ganz in der Nähe des Rathauses, ist noch für das nächste halbe Jahr nicht benutzbar. Wegen Sanierungs- und Bauarbeiten an der WC-Anlage.