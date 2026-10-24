Fahrgast wegen „zu kurzer“ Strecke angeschnauzt

Eine Linzer Pensionistin hatte es wegen einer Zugverspätung eilig und ließ sich einen Kilometer weit fahren. Das passte dem Chauffeur gar nicht: Er schnauzte sie an, sie solle nächstes Mal zu Fuß gehen, anstatt seine Zeit zu verschwenden – trotz Trinkgeld. Der Obmann der Taxifahrer bei der Wirtschaftskammer hat dafür kein Verständnis.
„Nach dem Zahlen drehte er sich zu mir um und sagte mir ins Gesicht: ,Nächstes Mal gehen Sie zu Fuß! Sie verschwenden meine Zeit, ich bin zum Arbeiten hier.’ Ich bin schlagfertig, aber da war ich sprachlos“, schildert Frau W. den Vorfall. Sie war am Donnerstag tagsüber in Salzburg, hatte am Abend Karten im Theater Phönix in ihrer Heimatstadt Linz.
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