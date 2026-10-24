Fahrgast wegen „zu kurzer“ Strecke angeschnauzt

„Nach dem Zahlen drehte er sich zu mir um und sagte mir ins Gesicht: ,Nächstes Mal gehen Sie zu Fuß! Sie verschwenden meine Zeit, ich bin zum Arbeiten hier.’ Ich bin schlagfertig, aber da war ich sprachlos“, schildert Frau W. den Vorfall. Sie war am Donnerstag tagsüber in Salzburg, hatte am Abend Karten im Theater Phönix in ihrer Heimatstadt Linz.