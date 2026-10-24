„Ein guter Start in die Saison ist Gold wert“

Unsere Riesentorläufer sind für den Auftakt in Sölden bereit. Das Selbstvertrauen stimmt. Ein kompaktes Team geht auf die Podestjagd. Was Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner und Cheftrainer Marko Pfeifer vor dem ersten Rennen denken, haben sie der „Krone“ verraten.
„Das Kribbeln ist wieder da! Nach einer langen Vorbereitungszeit ist es nun an der Zeit, dass sich die Athleten endlich präsentieren können. Und ich bin überzeugt, dass wir gut in die Saison starten“, bleibt Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer gelassen.
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