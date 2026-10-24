Joker Baumgartner jubelt bei Leipzig-Sieg

Christoph Baumgartner hat bei seinem ersten Saisoneinsatz in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Anhieb getroffen. Beim 4:0 von Leipzig gegen Elversberg erzielte die ÖFB-Teamstütze nach langer Leidenszeit das 3:0. Der Niederösterreicher war als „Joker“ per Kopf aus kurzer Distanz erfolgreich (84.). Leipzig hält sich mit zwölf Punkten auf Platz fünf, punktegleich mit Bremen – der Sechste schlug Mainz auch dank eines Elfer-Doppelpacks von Niclas Füllkrug 3:2.
Augsburg (9.) und Union Berlin (17.) trennten sich 1:1. ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch holte nach einem hohen Ballgewinn die frühe Rote Karte des Berliners Felix Uduokhai heraus (19.), verpasste im Finish bei zehn gegen zehn jedoch per missratener Volleyabnahme den Lucky Punch. Paderborn (12.) schlug den HSV (10.) 1:0. Köln (11.) und Schalke (16.) lieferten sich eine weitgehend ereignislose Nullnummer.
Hier alle Ergebnisse im Detail:
Bremen prolongiert die Serie
Stefan Posch leitete die Mainzer Niederlage mit einem Elferfoul vor dem 0:1 (7.) ein, Philipp Mwene fälschte den Schuss von Ludovit Reis vor dem 1:3 (61.) entscheidend ab. Der in England gescheiterte Füllkrug hält bereits bei acht Saisontoren. Werder, das auf Marco Friedl und Marco Grüll setzte, ist nun bereits sechs Spiele ungeschlagen.
Baumgartner, der mit einer schweren Muskelverletzung die WM-Teilnahme abhaken musste, hatte bereits am vergangenen Mittwoch in der Champions League sein Pflichtspiel-Comeback gefeiert. Beim 1:4 der Gäste bei Real Madrid steuerte er den Assist zum Tor bei. Gegen den mit Euphorie in die Saison gestarteten Aufsteiger Elversberg kam er erneut von der Bank. Gemeinsam mit seinem Landsmann Nicolas Seiwald wurde Baumgartner in der 72. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Gleich zweimal war der brasilianische Stürmer Romulo gegen den Österreicher Nicolas Kristof im Tor von Elversberg erfolgreich.
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