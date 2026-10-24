Joker Baumgartner jubelt bei Leipzig-Sieg

Baumgartner, der mit einer schweren Muskelverletzung die WM-Teilnahme abhaken musste, hatte bereits am vergangenen Mittwoch in der Champions League sein Pflichtspiel-Comeback gefeiert. Beim 1:4 der Gäste bei Real Madrid steuerte er den Assist zum Tor bei. Gegen den mit Euphorie in die Saison gestarteten Aufsteiger Elversberg kam er erneut von der Bank. Gemeinsam mit seinem Landsmann Nicolas Seiwald wurde Baumgartner in der 72. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Gleich zweimal war der brasilianische Stürmer Romulo gegen den Österreicher Nicolas Kristof im Tor von Elversberg erfolgreich.