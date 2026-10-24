Lucy Fair: Wenn Umwege wieder auf den Pfad führen

Die Unterschiede zwischen Valentine Romanski und Lucy Fair sind trotz allem weniger stark ausgeprägt, als das so mancher vielleicht glauben würde. „Der Kern meiner artifiziellen Auslegung war immer da und im Grunde kann ich jetzt auf all das zurückblicken, was mir früher schon wichtig war. Ich wurde früher mit 16 oft als deutsche Björk bezeichnet. Das war nett, aber es fühlte sich nie so an, als wäre es direkt aus meinem Inneren gekommen. Es wurde trotzdem künstlich aufgeblasen, verzerrt und schräg wiedergegeben. Ich war zu jung und hatte vor der Bühne richtig Angst. Heute gibt es für mich nichts Schöneres, als dort zu stehen und die Leute mitzunehmen. Ich spiele oft sogar absichtlich nicht Klavier, sondern lagere das aus, damit ich mehr Energie und Konzentration dafür aufwenden kann, mich mit dem Publikum an der Bühnenfront direkt zu verbinden.“ Wie „diabolisch“ das Album für Lucy Fair ausgefallen ist, wurde ihr auch erst später klar. „Lieder heißen ,Burning‘, ,Hellfire‘, ,Burn Yourself‘ oder ,See You In Hell’”, lacht sie, „es hat aber nichts mit dem Teuflischen zu tun. Es ist halt Kunst und wer sich davon provoziert fühlt, der muss damit leben.“