Kimi Antonelli holt Pole Position in Austin

Das braucht Antonelli für den Titel

Natürlich weiß auch Wolff, dass der Titel mit 102 Punkten Vorsprung auf Russell und 111 auf Ferrari-Altstar Hamilton für Antonelli bereitliegt. „Er muss einfach die Punkte machen. Wenn nicht morgen, dann weiter punkten in Mexiko und Brasilien. Wenn das so geschieht, er nicht ausfällt, dann wird das in seine Richtung gehen.“ Um sich zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten zu krönen, muss Antonelli das Rennen am Sonntag gewinnen. Dazu dürfen Russell als WM-Zweiter und Hamilton als Dritter im Klassement nicht über die Ränge neun und fünf hinauskommen. Nach Austin sind 2026 noch fünf Grands Prix ausständig.