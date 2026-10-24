Wolken, Regen – und ein kleines bisschen Schnee

Von allem etwas, aber nichts so richtig: Das Wetter am Samstag wird äußerst unbeständig. In den meisten Regionen des Landes gestaltet sich der Start ins Wochenende trüb und regnerisch. Oberhalb von 1000 Metern kann es auch mal schneien. Im Laufe des Tages lockert es etwas auf.
Fast überall startet der Tag laut aktuellen Prognosen wolkenverhangen. Entlang der Nordalpen sowie im Südosten regnet es zudem zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 1000 und 1500 Metern Seehöhe. Massenhaft Schnee wird aber auch dort keineswegs erwartet.
Sehen sie in unserem Regen-Tracker ob und wann es in Ihrer Region nass wird:
Im Tagesverlauf klingt der Regen dann allmählich ab und die Wolken lockern auf. Teils kämpft sich auch die Sonne zurück auf den Herbsthimmel. Im Süden und ganz im Westen des Landes sind aber weiterhin bis in die Abendstunden Regenschauer möglich.
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Über den ganzen Samstag hinweg wird es zudem immer wieder recht windig. Die Temperaturen erreichen maximal sieben bis 14 Grad.
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