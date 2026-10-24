Wohnungsnot wird zum Standortproblem

Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Auch heuer wird wieder weniger errichtet. Die reale Wertschöpfung der Bauwirtschaft wird fast ein Viertel unter dem Jahr 2019 liegen – laut Wifo eine „verheerende Bilanz“. Denn ohne genügend Angebot bleiben Eigentum wie Miete teuer, vor allem in Städten. Überdies spielt der Bau für das ganze Land eine Schlüsselrolle. Wird wenig fertiggestellt, leiden auch der Tischler, Installateur, Fensterbauer, Küchenmonteur oder Möbelhandel. Laut Studie hängen unterm Strich 20 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung jedenfalls mittelbar von der Bau- und Immobilienwirtschaft ab.