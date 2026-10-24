EM-Härtetest für die Handball-Damen auf krone.tv

Die Handball-Damen spielen heute im letzten Heim-Test vor der EM gegen die Färöer. Die Partie beginnt um 17.15 Uhr – auf krone.tv sind Sie live dabei!
„Noch haben wir Luft nach oben. Wir wissen, dass wir besser spielen können. Aber bis zur EM ist ja etwas Zeit.“ Handball-Teamkapitänin Katarina Pandza wollte den vorletzten Heim-Test vor den europäischen Titelkämpfen im Dezember in Tschechien nicht schönreden. Denn die Österreicherinnen gaben in Tulln gegen die Färöer einen Fünf-Tore-Vorsprung aus der Hand, am Ende hieß es 33:33.
Heute geht es in Tulln noch einmal gegen das Insel-Team. „Wir werden wieder vielen Spielerinnen die Möglichkeit auf Einsatzminuten geben“, verspricht Teamchefin Monique Tijsterman. „Bei der EM brauchen wir die nötige Tiefe im Kader.“
Vor allem das Rückzugsverhalten und die Deckung sollen im zweiten Spiel besser funktionieren. „Sie sind im eins gegen eins enorm schnell, darauf müssen wir uns besser einstellen“, weiß Pandza. Da ist Handlungsschnelligkeit gefragt. Tijsterman: „Wir dürfen nicht wieder so viele Siebenmeter und Zwei-Minuten-Strafen kassieren.“
Angespannte Nerven
Strafen gab es auch bei den Männern bei der Neuauflage des HLA-Finales zwischen Vöslau und den Fivers aus Margareten. Als es nach einem Foul kurz vor der Pause zu einer Rudelbildung kam, standen plötzlich Vereinsvertreter und Ordner auf dem Feld. Ein Video davon gibt es auf unserem Instagram-Kanal sportkrone.at. Ein weiterer Beweis, dass Handball hierzulande auf dem Vormarsch ist. Die „Krone“ trägt dem Rechnung, zeigt über 2000 Spiele live.
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