EM-Härtetest für die Handball-Damen auf krone.tv

Angespannte Nerven

Strafen gab es auch bei den Männern bei der Neuauflage des HLA-Finales zwischen Vöslau und den Fivers aus Margareten. Als es nach einem Foul kurz vor der Pause zu einer Rudelbildung kam, standen plötzlich Vereinsvertreter und Ordner auf dem Feld. Ein Video davon gibt es auf unserem Instagram-Kanal sportkrone.at. Ein weiterer Beweis, dass Handball hierzulande auf dem Vormarsch ist. Die „Krone“ trägt dem Rechnung, zeigt über 2000 Spiele live.