Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Ceba (zwei Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat sie dieses aufgebaut, zeigt sie sich verschmust und verspielt. An der Stubenreinheit muss noch gearbeitet werden, wobei Ceba sehr lernfreudig ist. Für sie wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause am Stadtrand, gerne mit einem Zweithund. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.