Borussia Dortmund besiegt Adi Hütters Frankfurter

Borussia Dortmund hat am Samstag in der siebten Runde der deutschen Bundesliga einen wichtigen Sieg gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt gefeiert.
Der BVB, der damit zumindest bis Sonntag Tabellenplatz eins innehat, agierte oft sehr unglücklich im gegnerischen Strafraum und hatte auch bei zwei Lattentreffern Pech – ehe Joker Maximilian Beier (80.) die Gastgeber erlöste.
Die Frankfurter tauchten ihrerseits auch mehrfach gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf, am Ende war der Sieg der Dortmunder aber verdient. Das Team um Coach Adi Hütter bleibt mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld.
Der FC Bayern kann am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Freiburg den Dortmundern die Spitzenposition wieder abluchsen.
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