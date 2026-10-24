Wilder Erbstreit gegen Kind: „Keine Vernunft!“

Fünf Jahre ist es her, dass das Unglück in der Unterkärntner Familie im November 2021 seinen Lauf nahm. Erst starb der Altbauer, der seinen Erbhof dem Sohn per Testament überließ. Doch kurz darauf verunglückte auch „der Bua“ tödlich – und seine jüngste Tochter, ein Neujahrsbaby, sollte erben.