Trainersohn erlöst starke Hartberger gegen den WAC

Schmid, der am Donnerstag Thomas Silberberger abgelöst hatte, brachte vier neue Spieler in der Startelf. Seine verunsicherte Mannschaft schickte er mit einer auf Sicherheit bedachten Taktik aufs Feld. Der WAC verzichtete großteils auf Pressing und setzte auf defensive Stabilität. Die junge Hartberger Elf mit sieben Spielern von 19 bis 22 Jahren hatte folglich viel Ballbesitz. Hochkarätige Chancen konnte sich in der ersten Halbzeit keines der beiden Teams herausspielen.