Trainersohn erlöst starke Hartberger gegen den WAC

Das Comeback von Manfred Schmid als Trainer des WAC hat keine schnelle Wende gebracht. Die Wolfsberger mussten sich am Samstag in der Bundesliga bei Schmids Ex-Klub TSV Hartberg mit 0:1 geschlagen geben und liegen nach der sechsten Niederlage hintereinander weiter am Tabellenende.
Konstantin Schopp erlöste die nach der Pause druckvollen Hartberger mit seinem ersten Bundesligatreffer in der 85. Minute, womit sich der TSV auf Platz fünf verbesserte.
Schmid, der am Donnerstag Thomas Silberberger abgelöst hatte, brachte vier neue Spieler in der Startelf. Seine verunsicherte Mannschaft schickte er mit einer auf Sicherheit bedachten Taktik aufs Feld. Der WAC verzichtete großteils auf Pressing und setzte auf defensive Stabilität. Die junge Hartberger Elf mit sieben Spielern von 19 bis 22 Jahren hatte folglich viel Ballbesitz. Hochkarätige Chancen konnte sich in der ersten Halbzeit keines der beiden Teams herausspielen.
Nach der Pause machte Hartberg mächtig Druck und hatte in der 50. Minute die Riesenchance auf die Führung. Marco Hoffmann brachte einen Stanglpass von Angelo Gattermayer aber nicht im weit offenen Tor unter. Ein Schuss von Magnus Dalpiaz rutschte Torhüter Lior Gliklich unter dem Körper durch, Fabian Wohlmuth klärte auf der Linie (58.).
Drei Punkte dank Schopp junior
Der WAC schaffte kaum noch Entlastungsangriffe, auf einen Punktegewinn fehlten aber ein paar Minuten. Nach einer Flanke von Tobias Kainz stieg Trainer-Sohn Konstantin Schopp am höchsten und köpfelte zum hochverdienten Sieg ein. Für den WAC war es im 13. Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr die zehnte Niederlage. In der Tabelle fehlen zwei Punkte auf den Vorletzten Austria Wien.
TSV Hartberg – WAC 1:0 (0:0)
Hartberg, Profertil Arena, SR Spurny
Tor: 1:0 (85.) Schopp
Hartberg: Pecsi - Schopp, Komposch, Coulibaly – Dalpiaz (84. Drew), Feldhofer (76. Lukic), Markus (62. Radulovic), Diarra (84. Urrutia), Karner (62. Kainz) – Hoffmann, Gattermayer
WAC: Gliklich – Wohlmuth, C. Diabate, Behounek, Sulzner, Schwarz (82. Hassler) – Fitz (76. Agyemang), Piesinger (82. Schabauer), Avdijaj – Vrioni (76. Verhounig), Karamoko (64. Kitz)
Gelbe Karten: Keine
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