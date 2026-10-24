WSG Tirol und der GAK trennen sich mit 1:1

Es blieb eine muntere Partie, allerdings lange ohne konkrete Chancen auf beiden Seiten. Die WSG war aktiver, erspielte sich aber kaum Abschlüsse. Gegen Ende der ersten Hälfte war es erneut der GAK, der Gefahr ausstrahlte, Goalie Salko Hamzic verhinderte das 0:2 gegen Mark Grosse aber mit einer Glanztat (39.). Wenig später verloren die Grazer aber sowohl Anderson mit Verdacht auf Gehirnerschütterung (39.), danach humpelte auch Italiano vom Feld (44.).