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Benko vor Gericht: Kommt Haselsteiners Abrechnung?

Gericht
04.11.2026 08:00
Hans Peter Haselsteiner gehörte zum engsten Kreis von Benkos Investoren und – wenn man so will – ...
Hans Peter Haselsteiner gehörte zum engsten Kreis von Benkos Investoren und – wenn man so will – Freunden. Nun treffen sich die beiden vor Gericht wieder.(Bild: Krone-Collage/APA/HELMUT FOHRINGER, APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
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Von Michaela Braune und Samuel Thurner

Heute wird René Benko einmal mehr auf der Anklagebank im Landesgericht Innsbruck Platz nehmen. Erstmals lautet der Vorwurf neben betrügerischer Krida auch Betrug. Betroffen ist ausgerechnet einer, der dem Finanzjongleur früher sehr nahe stand: Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner. Verfolgen Sie den Prozess hier im Liveticker!

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Haselsteiner ist ein Schwergewicht in der österreichischen Wirtschaft, sein Vermögen wird auf rund 3,9 Milliarden Euro geschätzt. In den Rankings der Superreichen des Landes findet er sich meistens unter den top Zehn wieder. 

Bereits in einer frühen Phase war Haselsteiner in das Signa-Imperium des einstigen „Wunderknaben“ aus Tirol eingestiegen. 2013 investierte er über seine Familienstiftung in Anteile an der Signa Prime Selection, baute über die Jahre sein Engagement in der Signa aus. 

Doch im Jahr 2023 – als Benkos Kartenhaus bereits am Zusammenbrechen war – soll ihn der Immobilienjongleur dazu gebracht haben, über Haselsteiners Familienstiftung erneut fünf Millionen Euro locker zu machen. Gegen eine „persönliche Garantie“ Benkos. Kurze Zeit später folgte die Insolvenz der Signa Holding, Haselsteiner sah sein Geld nicht mehr. Benkos Anwälte sowie der gefallene Rekord-Pleitier selbst widersprechen dieser Darstellung – für ihn gilt freilich die Unschuldsvermutung.

Nun muss das Innsbrucker Gericht entscheiden – krone.at berichtet via Liveticker:

Krida-Vorwurf um Jagdgewehr
Weiters verhandelt wird die Causa um ein luxuriöses Jagdgewehr mit Goldverzierung. Konkret soll Benko das Gewehr mit aufwendiger Goldverzierung im Wert von 80.000 Euro gegenüber dem Insolvenzverwalter und den Gläubigern verheimlicht bzw. verborgen haben. Dadurch soll die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert worden sein. Der 49-Jährige bestreitet auch dies. 

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Der Signa-Gründer wurde bereits Ende September in einer anderen Causa in Innsbruck wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Aktuell befindet er sich noch in U-Haft, die er dank Fußfessel in einer Innsbrucker Wohnung verbringt. 

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