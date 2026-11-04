Benko vor Gericht: Kommt Haselsteiners Abrechnung?

Doch im Jahr 2023 – als Benkos Kartenhaus bereits am Zusammenbrechen war – soll ihn der Immobilienjongleur dazu gebracht haben, über Haselsteiners Familienstiftung erneut fünf Millionen Euro locker zu machen. Gegen eine „persönliche Garantie“ Benkos. Kurze Zeit später folgte die Insolvenz der Signa Holding, Haselsteiner sah sein Geld nicht mehr. Benkos Anwälte sowie der gefallene Rekord-Pleitier selbst widersprechen dieser Darstellung – für ihn gilt freilich die Unschuldsvermutung.