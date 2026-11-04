Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut Schnellschätzung

Inflation verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent

Wirtschaft
04.11.2026 09:28
(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben. Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch. Der wichtigste Inflationstreiber war demnach erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Preisauftrieb für Energie lag bei 16,5 Prozent. Zum Vormonat September legten die Preise um 0,3 Prozent zu.

Das Liniendiagramm zeigt die Inflationsrate in Österreich von April 2025 bis Oktober 2026. Die Werte schwanken zwischen etwa 2 % und 4 %. Im Oktober 2026 beträgt die Inflation laut Schnellschätzung 3,6 %. Quelle: Statistik Austria.
Lesen Sie auch:
Die Zentralbank bleibt wachsam.
2,50 Prozent
EZB lässt trotz hoher Inflation Leitzins gleich
29.10.2026
Sprit als Preistreiber
Inflation im September auf 3,6 Prozent geklettert
16.10.2026

„Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol blieben im Oktober im Jahresvergleich unverändert, nach einem Anstieg von 0,8 Prozent im September“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Der für Eurozonen-Vergleiche ermittelte harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag bei 3,5 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
04.11.2026 09:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.252 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
US-Wahl 2024
Erster Muslim im Senat ++ Trump gratuliert Gegnern
117.816 mal gelesen
Abdul El-Sayed wird der erste muslimische Senator in der Geschichte der USA. Präsident ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
109.399 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1019 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
US-Wahl 2024
Erster Muslim im Senat ++ Trump gratuliert Gegnern
910 mal kommentiert
Abdul El-Sayed wird der erste muslimische Senator in der Geschichte der USA. Präsident ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
687 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Wirtschaft
Laut Schnellschätzung
Inflation verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent
Nach 22 Jahren
Abschied für eine echte Grazer Gastro-Institution
Kooperation verlängert
NÖ setzt auf noch mehr Pflegekräfte aus Vietnam
Siedeln nach Villach
Weichen gestellt: 34 Grazer Zuglenker müssen gehen
Neue Analyse zeigt:
Frauen verdienen überall weniger als Männer
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf