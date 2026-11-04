Inflation verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent

Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben. Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch. Der wichtigste Inflationstreiber war demnach erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent.