Rätsel um „Mann ohne Erinnerung“ in Neapel gelöst

Die Stadt Neapel will nun gemeinsam mit dem schwedischen Konsulat und der Botschaft in Rom die Heimreise Daniels zu organisieren. „Wir werden weiter zusammenarbeiten, auch mit der schwedischen Botschaft in Rom, damit der junge Mann bald wieder Ruhe finden und mit seinen Angehörigen vereint werden kann“, so Schwedens Honorarkonsul Pierluigi Petrone. Auch Daniel freut sich wieder darauf, bald wieder bei seiner Familie zu sein – auch wenn er sich nicht mehr an sie erinnern kann.