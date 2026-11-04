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Familie meldete sich

Rätsel um „Mann ohne Erinnerung“ in Neapel gelöst

Ausland
04.11.2026 10:33
(Bild: felix mizioznikov – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wochenlang irrte ein junger Schwede am Flughafen Neapel herum und konnte sich kaum an seine Vergangenheit erinnern. Nach Berichten zu seinem Schicksal konnte ihn seine Familie nun finden. Sie hatten ihn schon vor Monaten als vermisst gemeldet. 

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Der Fall rund um den 25-jährigen Schweden konnte nun aufgeklärt werden: Der Mann namens Daniel konnte sich nicht daran erinnern, wie er nach Italien kam, und wusste auch nicht, wie er im Nachnamen hieß. Auch Dokumente führte er nicht mit sich. Flughafenmitarbeiter versorgten ihn mit dem Nötigsten, wie Lebensmitteln und Kleidung. Er schlief auf den Sitzen im Ankunftsbereich.

„Wir wollten eine Sammlung machen, um ihm bei der Heimreise zu helfen, aber das Problem war, dass wir nicht einmal verstehen konnten, wohin er zurückkehren wollte“, erklärte ein Mitarbeiter des Airports. 

Daniel konnte mit Vater telefonieren
Daniel wusste nur mehr, dass er in Rom überfallen worden war und seitdem kein Geld und keine Dokumente mehr hatte. Wie er nach Neapel gelangt war, war ihm ein Rätsel. Doch nun ist die Identität des Schweden geklärt – seine Eltern hatten sich nach den Medienberichten gemeldet. Daniel konnte bereits mit seinem Vater telefonieren. Seine Familie hatte ihn bereits im August als vermisst gemeldet. 

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Die Stadt Neapel will nun gemeinsam mit dem schwedischen Konsulat und der Botschaft in Rom die Heimreise Daniels zu organisieren. „Wir werden weiter zusammenarbeiten, auch mit der schwedischen Botschaft in Rom, damit der junge Mann bald wieder Ruhe finden und mit seinen Angehörigen vereint werden kann“, so Schwedens Honorarkonsul Pierluigi Petrone. Auch Daniel freut sich wieder darauf, bald wieder bei seiner Familie zu sein – auch wenn er sich nicht mehr an sie erinnern kann.

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