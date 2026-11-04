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Frankprojekt GmbH

11,3 Millionen Euro Schulden: Firma in Konkurs

Salzburg
04.11.2026 10:03
Das Unternehmen war im Bau von Bimoasse-Kraftwerken aktiv.
Das Unternehmen war im Bau von Bimoasse-Kraftwerken aktiv.(Bild: Martin A. Jöchl)
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Von Salzburg-Krone

Das Flachgauer Unternehmen Frankprojekt GmbH aus Wals-Siezenheim musste endgültig Konkurs anmelden. Über das Vermögen des Biomasseanlagen-Spezialisten ist am Landesgericht Salzburg das Verfahren eröffnet worden, weil die erste Rate des Sanierungsplans nicht geleistet werden konnte.

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Bereits im Dezember 2025 wurde am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Im Plan war eine erste Rate in Höhe von 700.000 Euro vorgesehen. Diese wäre am 23. Oktober fällig gewesen, das Unternehmen konnte aber nicht bezahlen, wie der Kreditschutzverband (KSV 1870) mitteilt. 

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Die Auftragslage der Schuldnerin entwickelte sich entgegen der Annahme im Frühjahr 2026 nicht wie erwartet, heißt es. Rund 225 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 4. Jänner über den KSV1870 angemeldet werden.

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