11,3 Millionen Euro Schulden: Firma in Konkurs

Bereits im Dezember 2025 wurde am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Im Plan war eine erste Rate in Höhe von 700.000 Euro vorgesehen. Diese wäre am 23. Oktober fällig gewesen, das Unternehmen konnte aber nicht bezahlen, wie der Kreditschutzverband (KSV 1870) mitteilt.