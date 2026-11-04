Kinderbuchautor Janosch auf Teneriffa verstorben

Idylle als Seelenpflaster

Für Janosch war diese Idylle eine Art Seelenpflaster und der totale Kontrast zu seiner eigenen Kindheit. Doch die schlimmen Erfahrungen als Kind blieben nicht ohne Folgen. Düstere Gedanken quälten ihn und er wollte diese mit viel Alkohol betäuben. Er habe mit dem Verstand aus seinem Kopf aussteigen müssen, sagte er seiner Biografin Angela Bajorek, die 2016 über ihn geschrieben hatte. Der Titel des Buches ist ein Stück Lebensweisheit, wie sie typisch für den Künstler ist, der Bescheidenheit liebt: „Wer fast nichts braucht, hat alles“.