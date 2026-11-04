„Russisches Amazon“ in Putins Heimat brennt

Ukrainischen Behörden zufolge gab es weitere Angriffe in den Regionen Poltawa, Dnipro, Kirowohrad und Riwne sowie auf die Hauptstadt Kiew. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim kam es nach einem Unfall zu Stromausfällen, Einzelheiten dazu lagen zunächst nicht vor. Zudem brannte ein Logistikzentrum des russischen Einzelhändlers Ozon in der südrussischen Stadt Krasnodar nach einem Drohnenangriff.