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„Druck unerträglich“

Historische Gala! PSG stellt zwei Rekorde auf

Champions League
04.11.2026 09:36
Paris St. Germain hatte gegen Villarreal viel zum Jubeln.
Paris St. Germain hatte gegen Villarreal viel zum Jubeln.(Bild: AFP/JOSE JORDAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paris Saint-Germain hat Villarreal in der Champions League mit 6:0 überrollt und dabei zwei Rekorde aufgestellt.

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Der Titelverteidiger führte schon nach 16 Minuten und zwei Sekunden mit 4:0 – so schnell gelang das zuvor keinem Team in der Königsklasse.

Vier Tore in 7:34 Minuten
Joao Neves eröffnete nach 8:28 Minuten den Torreigen, als er nach einer Ecke den Abpraller verwertete. Nur wenig später nutzte Desiré Doué einen Ballverlust der Spanier im eigenen Strafraum zum 2:0 (11:02). Senny Mayulu erhöhte nach 12:37 Minuten mit einem wuchtigen Abschluss auf 3:0. Die Zuschauer pfiffen bereits – doch für Villarreal kam es noch schlimmer. Nach 16:02 Minuten traf Fabian Ruiz flach aus 13 Metern zum 4:0.

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Zwischen dem ersten und dem vierten Treffer lagen gerade einmal 7:34 Minuten. Der bisherige Rekord hatte Real Madrid gehört: Die Königlichen benötigten 2011 gegen Dinamo Zagreb knapp 20 Minuten für ein 4:0 und profitierten dabei auch von einem Treffer von Mesut Özil.

„Druck unerträglich“
Die französische Zeitung „L’Équipe“ schrieb über den Auftritt: „Jeder Angriff von PSG versetzt die Spieler von Villarreal in Panik. Der Druck in der Gefahrenzone ist für Villarreal unerträglich. Paris hat den Rekord für das schnellste 4:0 gebrochen und befindet sich schon nach 17 Minuten in der Vorführungsphase.“

PSG stellt auch Frankreich-Rekord ein
Villarreal fing sich nach dem frühen Einbruch und kassierte bis zur Pause kein weiteres Tor. Nach dem Seitenwechsel legte Fabian Ruiz in der 50. Minute das 5:0 nach. Der erst 17-jährige David Boly stellte in der 78. Minute den Endstand her. Auch Peter Gulacsi im Tor der Gastgeber erlebte damit einen bitteren Abend.

Mit dem 6:0 ist Paris Saint-Germain nun seit 14 Champions-League-Spielen ungeschlagen, davon wurden zehn gewonnen und vier endeten unentschieden. Damit hat Paris den französischen Rekord von Lyon eingestellt. Eine Bestmarke für den gesamten Wettbewerb ist diese Serie allerdings nicht. Diese hält Manchester City mit 26 ungeschlagenen Spielen in Folge. Die Serie lief von September 2022 bis Oktober 2024, davor lag Manchester United mit 25 Partien an der Spitze.

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