Historische Gala! PSG stellt zwei Rekorde auf

Mit dem 6:0 ist Paris Saint-Germain nun seit 14 Champions-League-Spielen ungeschlagen, davon wurden zehn gewonnen und vier endeten unentschieden. Damit hat Paris den französischen Rekord von Lyon eingestellt. Eine Bestmarke für den gesamten Wettbewerb ist diese Serie allerdings nicht. Diese hält Manchester City mit 26 ungeschlagenen Spielen in Folge. Die Serie lief von September 2022 bis Oktober 2024, davor lag Manchester United mit 25 Partien an der Spitze.