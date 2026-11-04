Starfriseur John Frieda mit 75 Jahren gestorben

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Starfriseurs veröffentlichte das Salon-Team eine bewegende Abschiedsbotschaft. Darin hieß es: „John war für uns mehr als nur ein Mentor. Er war eine wahre Ikone der Friseurbranche. Er war derjenige, der uns alles beigebracht, an uns geglaubt und uns zu besseren Menschen gemacht hat.“