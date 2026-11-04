„Playboy“ lässt Bunnys zum 66. Jubiläum hochleben

„Playboy“ Deutschland feiert in der Dezember-Ausgabe das ikonische „Playboy“-Bunny mit einer besonderen Fotoproduktion: Die international renommierte „Playboy“-Fotografin Ana Dias setzt die norwegische Playmate Amalie Olufsen anlässlich des 66. Jubiläums in einer erotischen, aber humorvoll verspielten Bildstrecke in Szene und interpretiert den legendären Bunny-Look mit seinen charakteristischen Hasenohren, der figurbetonten Korsage und den eleganten Accessoires neu.

Langgehegter Traum ging in Erfüllung

Für die 28-jährige Amalie Olufsen, die den deutschen „Playboy“-Lesern seit ihrem Auftritt als Playmate im März 2023 bekannt ist und bereits die Titelseiten internationaler Ausgaben zierte, ging mit dem Shooting ein langgehegter Traum in Erfüllung.