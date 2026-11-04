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„Playboy“ lässt Bunnys zum 66. Jubiläum hochleben

Society International
04.11.2026 09:40
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schwarze Hasenohren, eine elegante Korsage, Fliege, Manschetten und ein weißer Puschelschwanz: Kaum ein Outfit ist so unverwechselbar wie das legendäre Playboy-Bunny-Kostüm. Seit 66 Jahren steht es für Sinnlichkeit, Eleganz und Selbstbewusstsein und ist längst zu einem der bekanntesten Outfits der Welt geworden. Ein Jubiläum, das gefeiert werden muss!

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„Playboy“ Deutschland feiert in der Dezember-Ausgabe das ikonische „Playboy“-Bunny mit einer besonderen Fotoproduktion: Die international renommierte „Playboy“-Fotografin Ana Dias setzt die norwegische Playmate Amalie Olufsen anlässlich des 66. Jubiläums in einer erotischen, aber humorvoll verspielten Bildstrecke in Szene und interpretiert den legendären Bunny-Look mit seinen charakteristischen Hasenohren, der figurbetonten Korsage und den eleganten Accessoires neu.

Langgehegter Traum ging in Erfüllung
Für die 28-jährige Amalie Olufsen, die den deutschen „Playboy“-Lesern seit ihrem Auftritt als Playmate im März 2023 bekannt ist und bereits die Titelseiten internationaler Ausgaben zierte, ging mit dem Shooting ein langgehegter Traum in Erfüllung.

Playmate Amalie Olufsen wurde für die Jubiläumsausgabe von „Playboy“-Fotografin Ana Dias in ...
Playmate Amalie Olufsen wurde für die Jubiläumsausgabe von „Playboy“-Fotografin Ana Dias in Szene gesetzt.(Bild: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Dezember 2026)

„Ich habe früher die wunderschönen Frauen im Bunny-Outfit bewundert und gedacht: Das möchte ich auch! Jetzt tatsächlich im Originalkostüm für Playboy fotografiert zu werden, war unglaublich. Ich habe mich unglaublich sexy und stark gefühlt. Es ist so, wie wenn Superman seinen Anzug anzieht.“

Für die Norwegerin geht ein Traum in Erfüllung.
Für die Norwegerin geht ein Traum in Erfüllung.(Bild: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Dezember 2026)

Von der Arbeitsuniform zum Kultsymbol
Neben der exklusiven Fotostrecke mit Amalie Olufsen widmet die deutsche Ausgabe des Männermagazins dem 66-jährigen Jubiläum eine umfangreiche Reportage über die Entstehungsgeschichte des berühmten Hasenkostüms. Ursprünglich als Arbeitsuniform für die Mitarbeiterinnen des ersten „Playboy“-Clubs in Chicago entworfen, entwickelte sich das Outfit innerhalb kürzester Zeit zu einem Kultsymbol und eroberte die internationale Popkultur.

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Weltstars wie Dolly Parton, Debbie Harry, Carrie Fisher und Kate Moss schlüpften in das berühmte Kostüm. Auch heute, 66 Jahre nach seiner Premiere, hat der Bunny-Look nichts von seiner Faszination verloren. Dabei beleuchtet die Reportage auch die gesellschaftlichen Debatten, die das legendäre Kostüm seit Jahrzehnten begleiten.

In der aktuellen Ausgabe erfahren „Playboy“-Fans alles, was sie über die Welt der Bunnys ...
In der aktuellen Ausgabe erfahren „Playboy“-Fans alles, was sie über die Welt der Bunnys erfahren möchten.(Bild: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Dezember 2026)

Hasenkostüm als Sinnbild der „Playboy“-Welt
„Erdacht von Designerinnen aus dem Team von ,Playboy‘-Gründer Hugh Hefner, wurde das Hasenkostüm zum Sinnbild der sexuell konnotierten ,Playboy‘-Welt. Für die einen erotische Provokation, für andere ein sinnliches Symbol verführerischer Verspieltheit“, so Florian Boitin, Chefredakteur und Verleger von „Playboy“ Deutschland. „In unserer Titelgeschichte zum großen Jubiläum erfahren unsere Leserinnen und Leser dabei, warum das berühmte Bunny-Outfit sogar zur Unabhängigkeit von Frauen beigetragen hat.“

Weitere Motive exklusiv unter: playboy.de.

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