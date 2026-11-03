Neuer Impfstoff gegen HIV kommt auf den US-Markt

Das soll sich mit dem neuen Impfstoff des indischen Pharmakonzerns Dr. Reddy‘s ändern. Das sei ein „außergewöhnlicher Meilenstein für die globale Gesundheit“, sagte Carmen Pérez Casas, Vertreterin der Organisation Unitaid, die unter anderem für den Erwerb von Medikamenten gegen HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose zuständig ist. Sie erhält ihr Budget zu einem großen Teil über Entwicklungshilfe. In Entwicklungs- und Schwellenländern hätten Menschen zehn Jahre oder sogar länger warten müssen, bis bereits in anderen Ländern verfügbare Medikamente dort erhältlich seien, sagte Pérez Casas. „Mit Lenacapavir haben wir diese Lücke auf etwas mehr als ein Jahr reduziert.“